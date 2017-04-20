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Спартак

Страна/Город
Россия
Москва
Главный тренер
Вадим Епанчинцев (с 20.04.2017 по н.в.)

Новости команды

Главный судья КХЛ Анисимов положительно оценил работу арбитров в матче Спартака и ЦСКА
8 марта | ТАСС

Главный судья КХЛ Анисимов положительно оценил работу арбитров в матче «Спартака» и ЦСКА

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает, что судьи хорошо отработали четвертый матч четвертьфинальной серии между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА (0:1). Такое мнение он выразил ТАСС.
Иванов: ЦСКА хорошо действовал в обороне в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со Спартаком
8 марта | ТАСС

Иванов: ЦСКА хорошо действовал в обороне в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА продемонстрировали хорошую игру в обороне в матчах серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Такое мнение журналистам выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.
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Актуальные новости

Тренер Спартака Епанчинцев готов продолжить работу с командой в следующем сезоне КХЛ
8 марта | ТАСС

Тренер «Спартака» Епанчинцев готов продолжить работу с командой в следующем сезоне КХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев готов продолжить работу с командой в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом специалист заявил журналистам на пресс-конференции.
Спартак установил антирекорд по количеству голов в одной серии Кубка Гагарина
8 марта | ТАСС

«Спартак» установил антирекорд по количеству голов в одной серии Кубка Гагарина

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" установил антирекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сумев забросить лишь одну шайбу в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против столичного ЦСКА.
Епанчинцев: Хоккеисты Спартака будут биться до конца в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА
7 марта | ТАСС

Епанчинцев: Хоккеисты «Спартака» будут биться до конца в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Игроки "Спартака" будут сражаться до конца в серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.
Капризов отметил игру вратаря Спартака во втором матче 1/8 финала КХЛ
5 марта | ТАСС

Капризов отметил игру вратаря «Спартака» во втором матче 1/8 финала КХЛ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА, олимпийский чемпион Кирилл Капризов отметил хорошую игру вратаря "Спартака" Никиты Беспалова во втором матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.
Хоккеисты Спартака испытывают давление из-за слабой реализации в серии с ЦСКА
5 марта | ТАСС

Хоккеисты «Спартака» испытывают давление из-за слабой реализации в серии с ЦСКА

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки "Спартака" испытывают давление из-за того, что не могут забросить шайбу в ворота ЦСКА на протяжении двух матчей серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Евгений Кулик.
Никитин: Второй матч серии со Спартаком станет для хоккеистов ЦСКА уроком
5 марта | ТАСС

Никитин: Второй матч серии со «Спартаком» станет для хоккеистов ЦСКА уроком

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки ЦСКА совершили много невынужденных ошибок во втором матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком", несмотря на победу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейской команды Игорь Никитин.
06 марта

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