МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает, что судьи хорошо отработали четвертый матч четвертьфинальной серии между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА (0:1). Такое мнение он выразил ТАСС.
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА продемонстрировали хорошую игру в обороне в матчах серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Такое мнение журналистам выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев готов продолжить работу с командой в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом специалист заявил журналистам на пресс-конференции.
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Игроки "Спартака" будут сражаться до конца в серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА, олимпийский чемпион Кирилл Капризов отметил хорошую игру вратаря "Спартака" Никиты Беспалова во втором матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки "Спартака" испытывают давление из-за того, что не могут забросить шайбу в ворота ЦСКА на протяжении двух матчей серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Евгений Кулик.
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки ЦСКА совершили много невынужденных ошибок во втором матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком", несмотря на победу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейской команды Игорь Никитин.