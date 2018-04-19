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18:10 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Футболистки «Енисея» снимутся в откровенной фотосессии, если выиграют чемпионат России

Женский футбольный клуб «Енисей» рассказал, как отметит победу в чемпионате России.

«Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!» — сообщил твиттер команды.

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Женский чемпионат России стартовал 18 апреля. «Енисей» проведет первый матч на выезде с «Локомотивом» 21 апреля.

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