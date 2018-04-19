Если выиграют чемпионат России
Футболистки «Енисея» снимутся в откровенной фотосессии, если выиграют чемпионат России
Женский футбольный клуб «Енисей» рассказал, как отметит победу в чемпионате России.
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Женский футбольный клуб «Енисей» рассказал, как отметит победу в чемпионате России.
«Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!» — сообщил твиттер команды.
Женский чемпионат России стартовал 18 апреля. «Енисей» проведет первый матч на выезде с «Локомотивом» 21 апреля.