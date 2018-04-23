Английская полиция попросила своих болельщиков не петь провокационных песен и не размахивать флагом на ЧМ
Фанам сборной Англии объяснили, какое поведение будет считаться провокационным на чемпионате мира в России.
Фанам сборной Англии объяснили, какое поведение будет считаться провокационным на чемпионате мира в России.
Английская полиция попросила болельщиков не петь и не скандировать провокационных песен, не размахивать флагом, потому что это может вызвать драку.
Заместитель начальника полиции Южного Йоркшира Марк Робертс назначен ответственным за безопасность английских болельщиков на ЧМ в России.
Он рассказал, что в России люди испытывают «сильный патриотизм», на этом строится авторитет Владимира Путина и иронические песни могут быть восприняты неправильно.
«Доставая флаг, вы привлекаете к себе повышенное внимание и риск. Болельщикам надо проявить чувство такта к культуре другой страны. Мы ведь не ждем, что фаны из других стран приедут в Лондон и будут вести себя неуважительно на Могиле неизвестного солдата», — сказал Робертс.
Английские болельщики известны своим агрессивным поведением. В марте во время выезда на матч с Голландией более 100 фанатов были арестованы за беспорядки в Амстердаме.