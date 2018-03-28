Журналист считает, что английские фанаты не поедут в Россию на ЧМ

Заместитель спортивного редактора The Sun говорит, что болельщики просто позорят Англию.



Мартин Липтон при этом же считает, что английские ультрас на самом деле трусы и могут дебоширить только огромной компанией.



И что в Россию на Чемпионат мира они вряд ли поедут, потому что там могут получить хороший отпор уже от местных фанатов.



Журналист думает, что футбольные болельщики просто позорят всю британскую культуру своими пьянками и погромами по всей Европе.