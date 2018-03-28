Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Герои Кемерово: учитель и кадет спасали детей, не думая о себе
44-летнюю женщину осудили за желание кормить ребенка грудью
На небоскребе в Лондоне установили антисуицидальные статуи
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Текущие события
Футбол. Сборные
05:00
Мексика0
Хорватия1
Футбол. Сборные
03:00
Исландия1
Перу3
Футбол. Сборные
02:30
США1
Парагвай0
Футбол. Сборные
27.03
Нигерия0
Сербия2
Футбол. Сборные
27.03
Англия1
Италия1
Футбол. Сборные
27.03
Испания6
Аргентина1
Все события
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей
СМИ: Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
12:31 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Журналист считает, что английские фанаты не поедут в Россию на ЧМ

Он назвал английских футбольных хулиганов трусами.

Источник: Reuters

Заместитель спортивного редактора The Sun говорит, что болельщики просто позорят Англию.

Мартин Липтон при этом же считает, что английские ультрас на самом деле трусы и могут дебоширить только огромной компанией.

И что в Россию на Чемпионат мира они вряд ли поедут, потому что там могут получить хороший отпор уже от местных фанатов.

Журналист думает, что футбольные болельщики просто позорят всю британскую культуру своими пьянками и погромами по всей Европе.

Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей
СМИ: Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры
Россию поставили на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018
СМИ: Во время игры с РФ в адрес Погба звучали расистские выкрики
Зачем России нужен этот фарс — Альтернативные игры по биатлону
Липтон: Английские хулиганы не сунутся в Россию, они трусы
Болельщики «Спартака» откажутся от перформанса в матче с «Тосно»
Спорт-Экспресс
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь