Английский футболист хочет нанять охрану на чемпионате мира

Один из английский футболистов собирается приезжать в Россию на чемпионат мира только с охраной.



Он переживает за свою безопасность. Узнать об этом удалось журналистам. Известно, что игрок нанимает охранников за семь тысяч фунтов стерлингов.



Футбольная ассоциация Англии чуть раньше не гарантировала безопасность семьям своих футболистов на чемпионате мира.



В группе с Англией будут играть сборные Панамы, Бельгии и Туниса.