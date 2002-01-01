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rfc_date, источник: Спорт Mail.Ru

Роналдо рассказал о своей странной прическе на ЧМ-2002

Бразилец рассказал об этом через 16 лет.

Источник: AFP 2018

Многие помнят до сих пор, какая непонятная прическа была у Роналдо на Чемпионате мира 2002 года.

Бразильский форвард тогда побрил почти всю голову налысо, но оставил в передней части над лбом «островок» волос.

Он рассказал, что это помогло отвлечься от травмы.

И понимает, что стрижка была не очень удачной.

Когда нападающий пришел с новой прической на тренировке, то все начали это обсуждать, а о травме позабыли. Просто переключили внимание.

Тогда Роналдо стал лучшим бомбардиром чемпионата. Он забил 8 голов.

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