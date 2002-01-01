Роналдо рассказал о своей странной прическе на ЧМ-2002

Многие помнят до сих пор, какая непонятная прическа была у Роналдо на Чемпионате мира 2002 года.



Бразильский форвард тогда побрил почти всю голову налысо, но оставил в передней части над лбом «островок» волос.



Он рассказал, что это помогло отвлечься от травмы.



И понимает, что стрижка была не очень удачной.



Когда нападающий пришел с новой прической на тренировке, то все начали это обсуждать, а о травме позабыли. Просто переключили внимание.



Тогда Роналдо стал лучшим бомбардиром чемпионата. Он забил 8 голов.