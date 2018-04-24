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14:17 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Уткин готов извиниться перед болельщиками «Ахмата»

Известный комментатор Василий Уткин в понедельник рассказал о матче «Спартак» — «Ахмат», выложив фото с черной собакой в окружении баранов. Пост был подписан так: «Угловой. Штрафная “Ахмата”. Зе Луиш».

Источник: РИА "Новости"

После гневных комментариев чеченцев журналист изменил текст на: «Угловой. Штрафная соперника. Зе Луиш. P. S. Текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле». Позже Уткин удалил это фото и рассказал, что готов извиниться.

«Я изменил текст, потому что я убедился в том, что на него обиделась группа людей, а я совершенно не собирался никого обижать. Поэтому я изменил текст в целях сохранения самого ценного, что есть на земле — взаимопонимания. Я спросил, за что мне нужно извиниться, но мне никто этого не объяснил. Но если объяснят — я с таким удовольствием всегда извиняюсь. Никаких проблем не вижу», — сказал Уткин радиостанции «Говорит Москва».

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