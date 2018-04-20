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Дети с синдромом Дауна выведут футболистов «Спартака» на матч с «Ахматом»
Московский «Спартак» рассказал об акции «Футбол во благо» и «Мир равных возможностей».
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Московский «Спартак» рассказал об акции «Футбол во благо» и «Мир равных возможностей».
Перед игрой дети с синдромом Дауна из группы по футболу благотворительного фонда «Синдром любви» выведут игроков «Спартака» на поле.
Матч «Спартак» — Ахмат" пройдет 23 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.