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14:23 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Дети с синдромом Дауна выведут футболистов «Спартака» на матч с «Ахматом»

Московский «Спартак» рассказал об акции «Футбол во благо» и «Мир равных возможностей».

Источник: AP 2018

Перед игрой дети с синдромом Дауна из группы по футболу благотворительного фонда «Синдром любви» выведут игроков «Спартака» на поле.

Матч «Спартак» — Ахмат" пройдет 23 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

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