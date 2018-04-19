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12:56 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

17-летний защитник «Зенита» после матча с «Динамо» пошел в школу

Илья Скроботов, забивший победный гол за «Зенит» в матче с «Динамо» (2:1), сообщил, что он еще учится в школе.

«Да, иду в школу на первые два урока. Биология и физика. Экзамены надо сдавать», — сказал 17-летний защитник.

Скроботов вышел на замену в игре с «Динамо» и забил гол на 90-й минуте матча.

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Илья Скроботов родился 6 июня 2000 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник СДЮШОР «Царское Село» и «Зенит» присоединился к сине-бело-голубым перед началом сезона-2017/18 и поначалу выступал за молодежную команду, за которую провел 14 игр.

Илья стал первым футболистом 2000 года рождения, забившим в матче РФПЛ, и 25-м игроком в истории российского футбола, отличившимся до своего совершеннолетия.

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