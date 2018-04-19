Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
17-летний защитник «Зенита» после матча с «Динамо» пошел в школу
Илья Скроботов, забивший победный гол за «Зенит» в матче с «Динамо» (2:1), сообщил, что он еще учится в школе.
Илья Скроботов, забивший победный гол за «Зенит» в матче с «Динамо» (2:1), сообщил, что он еще учится в школе.
«Да, иду в школу на первые два урока. Биология и физика. Экзамены надо сдавать», — сказал 17-летний защитник.
Скроботов вышел на замену в игре с «Динамо» и забил гол на 90-й минуте матча.
Илья Скроботов родился 6 июня 2000 года в
Илья стал первым футболистом 2000 года рождения, забившим в матче РФПЛ, и 25-м игроком в истории российского футбола, отличившимся до своего совершеннолетия.