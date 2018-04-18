Главный тренер «Луча-Энергии» обратился в ФСБ после брошенного в него петуха

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Идеальных людей нет: Навка откровенно о разводе
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К
Шинник
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Динамо М
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Амкар
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
СПАЛ
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Атлетик
Футбол. Сборные
02:30
Тринидад и Тобаго0
Панама1
Все события
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию Кубка Стэнли
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Амаль Клуни пришла на вечеринку в красном кружевном корсете
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
13:10 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Главный тренер «Луча-Энергии» обратился в ФСБ после брошенного в него петуха

Александр Григорян, возглавляющий команду ФНЛ «Луч-Энергия», рассказал, как отреагировал на акцию в Воронеже. Там во время матча с «Факелом» в его сторону бросил петуха фанат владивостокской команды.

Источник: РИА "Новости"

«Я совершенно уверен, что вся эта акция проплаченная. Обвинять меня в том, что я работал в Хабаровске? Я горжусь, что работал там. В СКА со мной связаны лучшие результаты за всю историю клуба. Мне не стыдно ни за какую работу, что бы мне ни говорили. За последние 12 лет при мне «Луч-Энергия» показал лучший результат.

Мое терпение лопнуло, я обратился в правоохранительные органы, в том числе и в ФСБ. Мною будут предоставлены материалы и факты. Я долго терпел и считал, что это с моей стороны, наверное, будет не по-мужски обращаться в органы и в полицию. Сейчас я понимаю, что эти персонажи посягнули на мое самое, что у меня есть, святое — на мою любовь к футболу.

Все угрозы, которые были мне присланы, все это уже находится у правоохранительных органов. И очень скоро этими персонажами займутся. В том числе с идеологическим лидером, который размещает абсолютно ложную информацию в своих текстах.

В ближайшее время я привлеку адвоката и этого господина, который, кстати говоря, преподает в университете. Он думает, что в совершенстве знает английский и китайский, но не понимает, что такое клевета. Он будет отвечать за все обвинения, которые он мне предъявил, в том числе, что я загнал «Луч» в долги. Ему на суде придется отвечать за это, а то, что будет суд, он может не сомневаться", — заявил Григорян Sport24.

Луч-Энергия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
В Британии связали проведение ЧМ-2018 в России с коррупцией
Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию Кубка Стэнли
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Войнов покинет СКА, он хочет вернуться в НХЛ
В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018
МВД начало проверку по поводу расизма на матче Россия — Франция
Спорт-Экспресс
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь