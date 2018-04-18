Главный тренер «Луча-Энергии» обратился в ФСБ после брошенного в него петуха

Источник: РИА "Новости"

«Я совершенно уверен, что вся эта акция проплаченная. Обвинять меня в том, что я работал в Хабаровске? Я горжусь, что работал там. В СКА со мной связаны лучшие результаты за всю историю клуба. Мне не стыдно ни за какую работу, что бы мне ни говорили. За последние 12 лет при мне «Луч-Энергия» показал лучший результат.

Мое терпение лопнуло, я обратился в правоохранительные органы, в том числе и в ФСБ. Мною будут предоставлены материалы и факты. Я долго терпел и считал, что это с моей стороны, наверное, будет не по-мужски обращаться в органы и в полицию. Сейчас я понимаю, что эти персонажи посягнули на мое самое, что у меня есть, святое — на мою любовь к футболу.

Все угрозы, которые были мне присланы, все это уже находится у правоохранительных органов. И очень скоро этими персонажами займутся. В том числе с идеологическим лидером, который размещает абсолютно ложную информацию в своих текстах.