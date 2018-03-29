Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото)
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
За что отвечает наследственность
Текущие события
Футбол. Сборные
27.03
Нигерия0
Сербия2
Футбол. Сборные
27.03
Англия1
Италия1
Футбол. Сборные
27.03
Испания6
Аргентина1
Футбол. Сборные
28.03
США1
Парагвай0
Футбол. Сборные
28.03
Исландия1
Перу3
Футбол. Сборные
28.03
Мексика0
Хорватия1
Все события
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Миллионы и Корея: стартует чемпионат России по биатлону
«Лучше бы молились на Месси». Диего Коста дает совет аргентинцам
88-летний мужчина трепетно ухаживает за женой
Поклонники не узнали Наоми Кэмпбелл без косметики
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
12Россия проиграла Франции
12:22 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Галлас отлично провел время в России (видео)

Скорее всего француз остался доволен.

Источник: AP 2018

Легенда французского футбола Вильям Галлас прилетел погулять по Питеру вместе со своей сборной.

Его не только водили на экскурсии по городу, но и, само собой, пригласили на главное футбольное событие.

Перед игрой сборных России и Франции Галлас погулял по стадиону, посмотрел на тренировки команд и пообщался с тренерами.

Он был раскованным и дружелюбным. Как и все, кто его встречал.

Еще Галлас встретился и пофотографировался с парнем, который выиграл официальной страницы Чемпионата мира в ВК.

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» всюду ходил в белой меховой шапке, которую ему подарили. Наверняка понравилась.

Во время загрузки произошла ошибка.
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий
Гол и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Миллионы и Корея: стартует чемпионат России по биатлону
«Лучше бы молились на Месси». Диего Коста дает совет аргентинцам
ЦСКА попросил, его поддержали. Кому мешает потолок зарплат
Игроки сборной России сдали 80 допинг-проб в марте
СМИ: Манчини будет проще убедить возглавить Италию, чем других
Новости
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина Публикация Эммы растрогала поклонников певца. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь