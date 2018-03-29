Галлас отлично провел время в России (видео)

Легенда французского футбола Вильям Галлас прилетел погулять по Питеру вместе со своей сборной.



Его не только водили на экскурсии по городу, но и, само собой, пригласили на главное футбольное событие.



Перед игрой сборных России и Франции Галлас погулял по стадиону, посмотрел на тренировки команд и пообщался с тренерами.



Он был раскованным и дружелюбным. Как и все, кто его встречал.



Еще Галлас встретился и пофотографировался с парнем, который выиграл официальной страницы Чемпионата мира в ВК.



Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» всюду ходил в белой меховой шапке, которую ему подарили. Наверняка понравилась.