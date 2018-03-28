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12:50 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Рамос сыграл 150-й и 151-й матч в составе сборной Испании

Он приближается к рекорду.

Источник: Reuters

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в этом марте провел 150 и сразу же 151 игры за национальную команду.

Теперь до рекорда вратаря Икера Касильяса, который сыграл 167 матчей в составе сборной, ему не так уж много и остается.

Тем более, что Рамос пока что вроде бы как карьеру заканчивать не собирается. Ему еще нет и 32, а для защитника это не критический возраст.

Все ждут его летом на чемпионате мира.

И в первую очередь ждут испанские болельщики.

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