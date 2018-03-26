Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити».
Шкртел оказался в нокдауне (видео)
Футболисту попали в голову мячом.
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Футболисту попали в голову мячом.
Игрок соперников пробил и попал мячом Шкртелу прямо в лицо.
Некоторое время защитник не мог прийти в себя, потребовалась помощь врачей. Партнеры по команде в первые секунды даже вынуждены были держать Шкртелу язык.
Но закончилось все благополучно. И словацкий защитник даже продолжил игру.