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11:36 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Шкртел оказался в нокдауне (видео)

Футболисту попали в голову мячом.

Источник: AP 2018

Игрок соперников пробил и попал мячом Шкртелу прямо в лицо.

Некоторое время защитник не мог прийти в себя, потребовалась помощь врачей. Партнеры по команде в первые секунды даже вынуждены были держать Шкртелу язык.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но закончилось все благополучно. И словацкий защитник даже продолжил игру.

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