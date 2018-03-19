Сборная России поздравила Кокорина с днем рождения

В Твитере сборной России по футболу выложили видео, в котором футболисты по очереди поздравляют с днем рождения своего партнера по команде Александра Кокорина.



Нападающему в первую очередь желают как можно поскорее выздоравливать. Ведь на прошлой неделе в матче с «Лейпцигом» Кокорин порвал крестообразные связки колена. Теперь он не сыграет не Чемпионате мира.



Футболисту «Зенита» сегодня исполняется 27 лет.