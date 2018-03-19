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Сборная России поздравила Кокорина с днем рождения
Футболисты записали видеообращение.
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Футболисты записали видеообращение.
В Твитере сборной России по футболу выложили видео, в котором футболисты по очереди поздравляют с днем рождения своего партнера по команде Александра Кокорина.
Нападающему в первую очередь желают как можно поскорее выздоравливать. Ведь на прошлой неделе в матче с «Лейпцигом» Кокорин порвал крестообразные связки колена. Теперь он не сыграет не Чемпионате мира.
Футболисту «Зенита» сегодня исполняется 27 лет.
В видеообращении его поздравляют и подбадривают Алан Дзагоев, братья Миранчуки, Андрей Лунев, Антон Заболотный, Константин Рауш, Роман Нойштедтер и Владимир Габулов.
До начала Чемпионата мира тем временем остается меньше трех месяцев.