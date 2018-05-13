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10:44 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бэйл поучаствовал в гольф-конкурсе PGA Tour

Форвард «Реала» Гарет Бэйл поучаствовал в конкурсе PGA Tour под названием Mug Challenge.

Источник: Reuters

Футболист должен был показать свои навыки в гольфе и попасть мячиком в чашку. После нескольких попыток у Бэйла получилось это сделать.

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