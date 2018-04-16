Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Неймар не приехал во Францию на чемпионский матч «ПСЖ»
Форвард Неймар остался в Бразилии, несмотря на то, что его команда «ПСЖ» стала чемпионом в воскресенье.
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Форвард Неймар остался в Бразилии, несмотря на то, что его команда «ПСЖ» стала чемпионом в воскресенье.
Бразилец играл в покер онлайн во время матча «ПСЖ» — «Монако». Парижане выиграли 7:1 и досрочно стали чемпионами.
Неймар восстанавливается от травмы ноги в
В 2017 году Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро.