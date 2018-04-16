Неймар не приехал во Францию на чемпионский матч «ПСЖ»

Бразилец играл в покер онлайн во время матча «ПСЖ» — «Монако». Парижане выиграли 7:1 и досрочно стали чемпионами.



Неймар восстанавливается от травмы ноги в Сан-Паулу и рассчитывает сыграть на чемпионате мира. Ранее появилась информация о его возможном уходе из «ПСЖ» этим летом.



В 2017 году Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро.