Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
Назван лучший автомобиль в мире
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
«Нам было тяжело»: близнецы о своей жизни без родителей
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Спартак М
Футбол. Зарубежный
18:00
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:30
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Кьево
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:45
Ренн
Монако
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
3.04
Севилья1
Бавария2
Футбол. Еврокубки
3.04
Ювентус0
Реал3
Все события
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Сергей Семак продлил контракт с «Уфой»
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
17Бьерндален завершил карьеру
9Отскок «Барселоны», дебют Златана в США и другие события выходных
11:34 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Тренер футбольного клуба обвинил полицию в нападении на игроков

Главный тренер мексиканского клуба «Америка» Мигель Эррера обвинил полицию «Торонто» в нападении на своих игроков.

«Америка» встречалась в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Торонто» и проиграла 1:3.

Игроки мексиканской команды были недовольны судейством в первом тайме, посчитав, что арбитр не заметил симуляцию Себастьяна Джовинко и ошибочно назначил пенальти.

В перерыве между футболистами «Америки» и «Торонто» случился конфликт в подтрибунном помещении. Разнимать их бросились охранники стадиона и полицейские.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Эрреры, в этот момент два полицейских ударили трех его игроков.

«Полиция должна разнимать футболистов, а не бить их. Сотрудник КОНКАКАФ видел, что случилось, надеюсь, он укажет это в своем отчете», — сообщил Эррера.

Главный тренер «Торонто» Грег Вэнни сообщил, что все было совсем по-другому.

«Один из их тренеров начал что-то выговаривать Джовинко. Наш игрок Джонни Осорио встал между ними, и тут этот тренер ударил его локтем в голову», — заявил Вэнни.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше
Панарин вошел в историю «Коламбуса». Обзор матчей НХЛ
Сергей Семак продлил контракт с «Уфой»
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером
СМИ сообщили о переговорах «Зенита» со Спаллетти
Роналду поблагодарил фанатов «Ювентуса» за аплодисменты
Борцов из РФ, не получивших визы в США, на КМ заменят монголы
Спорт-Экспресс
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь