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Тренер футбольного клуба обвинил полицию в нападении на игроков
Главный тренер мексиканского клуба «Америка» Мигель Эррера обвинил полицию «Торонто» в нападении на своих игроков.
Главный тренер мексиканского клуба «Америка» Мигель Эррера обвинил полицию «Торонто» в нападении на своих игроков.
«Америка» встречалась в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Торонто» и проиграла 1:3.
Игроки мексиканской команды были недовольны судейством в первом тайме, посчитав, что арбитр не заметил симуляцию Себастьяна Джовинко и ошибочно назначил пенальти.
В перерыве между футболистами «Америки» и «Торонто» случился конфликт в подтрибунном помещении. Разнимать их бросились охранники стадиона и полицейские.
По словам Эрреры, в этот момент два полицейских ударили трех его игроков.
«Полиция должна разнимать футболистов, а не бить их. Сотрудник КОНКАКАФ видел, что случилось, надеюсь, он укажет это в своем отчете», — сообщил Эррера.
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