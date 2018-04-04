Тренер футбольного клуба обвинил полицию в нападении на игроков

«Америка» встречалась в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Торонто» и проиграла 1:3. Игроки мексиканской команды были недовольны судейством в первом тайме, посчитав, что арбитр не заметил симуляцию Себастьяна Джовинко и ошибочно назначил пенальти. В перерыве между футболистами «Америки» и «Торонто» случился конфликт в подтрибунном помещении. Разнимать их бросились охранники стадиона и полицейские.

По словам Эрреры, в этот момент два полицейских ударили трех его игроков.



«Полиция должна разнимать футболистов, а не бить их. Сотрудник КОНКАКАФ видел, что случилось, надеюсь, он укажет это в своем отчете», — сообщил Эррера.



Главный тренер «Торонто» Грег Вэнни сообщил, что все было совсем по-другому.



«Один из их тренеров начал что-то выговаривать Джовинко. Наш игрок Джонни Осорио встал между ними, и тут этот тренер ударил его локтем в голову», — заявил Вэнни.