Неймар хочет, чтоб «ПСЖ» пригласили Энрике

Руководство парижского клуба и его нападающий продолжают торговаться между собой и удивлять этим весь мир.



Появилась информация, что Неймар просит у владельцев «ПСЖ» пригласить в команду Луиса Энрике главным тренером.



Якобы он так и сказал президенту клуба, кого хочет видеть своим тренером.



Говорили также об Антонио Конте, который скорее всего покинет «Челси» в конце этого сезона.



Но Неймар хочет именно назначения Луиса Энрике, под руководством которого он играл в «Барселоне». Тренер ушел из каталонского клуба прошлым летом.