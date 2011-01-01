Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зачем призывают запасников в РФ: названы мотивы правительства
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
Квартира в голубых и бежевых тонах
Знаменитости, чей размер груди никого не устраивает
Текущие события
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22.03
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
22.03
Филиппины
Фиджи
Все события
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА
Сборную проверили на допинг. Подробности
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
rfc_date, источник: Спорт Mail.Ru

Неймар хочет, чтоб «ПСЖ» пригласили Энрике

Бразилец уже выдвигает клубу свои требования.

Источник: Reuters

Руководство парижского клуба и его нападающий продолжают торговаться между собой и удивлять этим весь мир.

Появилась информация, что Неймар просит у владельцев «ПСЖ» пригласить в команду Луиса Энрике главным тренером.

Якобы он так и сказал президенту клуба, кого хочет видеть своим тренером.

Говорили также об Антонио Конте, который скорее всего покинет «Челси» в конце этого сезона.

Но Неймар хочет именно назначения Луиса Энрике, под руководством которого он играл в «Барселоне». Тренер ушел из каталонского клуба прошлым летом.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
СМИ: В случае трансфера Салах побьет рекорд Неймара
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Моуринью опять набросился на свою команду. Зачем он это делает?
Неймар хочет сделать тренером «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь