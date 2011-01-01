С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Неймар хочет, чтоб «ПСЖ» пригласили Энрике
Бразилец уже выдвигает клубу свои требования.
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Бразилец уже выдвигает клубу свои требования.
Руководство парижского клуба и его нападающий продолжают торговаться между собой и удивлять этим весь мир.
Появилась информация, что Неймар просит у владельцев «ПСЖ» пригласить в команду Луиса Энрике главным тренером.
Якобы он так и сказал президенту клуба, кого хочет видеть своим тренером.
Говорили также об Антонио Конте, который скорее всего покинет «Челси» в конце этого сезона.
Но Неймар хочет именно назначения Луиса Энрике, под руководством которого он играл в «Барселоне». Тренер ушел из каталонского клуба прошлым летом.