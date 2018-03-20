Бывший тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал главные различия между российским и английским футболом в эфире программы «Вечерний Ургант».
Маскот оставил в дураках Хави Мартинеса (видео)
В «Баварии» умеют играть не только футболисты.
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В «Баварии» умеют играть не только футболисты.
В Твиттере мюнхенской команды появилось видео с тренировки.
Участвовал в занятиях вместе с командой и маскот Берни. Он даже смог обмануть защитника команды Хави Мартинеса, прокинув мяч тому между ног.
Похоже, что в «Баварии» все умеют виртуозно обращаться с мячом.
Кстати, свой последний матч мюнхенцы проиграли «Лейпцигу» со счетом 1:2.
Но в Бундеслиге «Бавария» уже оторвалась от ближайших конкурентов настолько далеко, что вряд ли