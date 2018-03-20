Маскот оставил в дураках Хави Мартинеса (видео)

В Твиттере мюнхенской команды появилось видео с тренировки. Участвовал в занятиях вместе с командой и маскот Берни. Он даже смог обмануть защитника команды Хави Мартинеса, прокинув мяч тому между ног.

Похоже, что в «Баварии» все умеют виртуозно обращаться с мячом.



Кстати, свой последний матч мюнхенцы проиграли «Лейпцигу» со счетом 1:2.



Но в Бундеслиге «Бавария» уже оторвалась от ближайших конкурентов настолько далеко, что вряд ли кто-то сможет ее догнать.