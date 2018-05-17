Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Торрес выиграл первый трофей с «Атлетико»
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес завоевал первый трофей с родным клубом. Мадридцы разгромили «Марсель» (3:0) в финале Лиги Европы.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес завоевал первый трофей с родным клубом. Мадридцы разгромили «Марсель» (3:0) в финале Лиги Европы.
34-летний испанец провел в мадридской команде 11 сезонов (с перерывом на «Ливерпуль» и «Челси»), 403 матча и забил 127 голов.
Торрес сыграл последний матч за «Атлетико», он может продолжить карьеру в США.