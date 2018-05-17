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13:16 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Торрес выиграл первый трофей с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес завоевал первый трофей с родным клубом. Мадридцы разгромили «Марсель» (3:0) в финале Лиги Европы.

Источник: Reuters

34-летний испанец провел в мадридской команде 11 сезонов (с перерывом на «Ливерпуль» и «Челси»), 403 матча и забил 127 голов.

Торрес сыграл последний матч за «Атлетико», он может продолжить карьеру в США.

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