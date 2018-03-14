Игрок «Шахтера» отшвырнул боллбоя в матче с «Ромой»

Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Ферейра разнервничался и практически перекинул боллбоя через рекламный щит. Неприятность случилась во втором тайме, когда «Рома» уже выигрывала 1:0, а игроки донецкой команды хотели сравнять счет и спешили.





Аргентинский легионер «Шахтера», забирая мяч у боллбоя, швырнул мальчика за рекламный щит. Уже только после матча Ферейра извинился. Он сказал, что просто не заметил боллбоя.



Матч так и закончился со счетом 1:0 и в следующую стадию турнира прошла римская команда.