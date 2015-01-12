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Хоккей / Чемпионат и Кубок мира /

Кубок мира

Группа A
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Канада 3 3 0 0 0 0 0 14-3 6
Европа 3 1 1 0 1 0 0 7-6 4
Чехия 3 1 0 0 1 1 0 6-12 3
США 3 0 0 0 3 0 0 5-11 0
Группа B
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Швеция 3 2 0 0 0 1 0 7-5 5
Россия 3 2 0 0 1 0 0 8-5 4
Северная Америка 3 1 1 0 1 0 0 11-8 4
Финляндия 3 0 0 0 3 0 0 1-9 0
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
ВО
– количество побед в овертайме
ВБ
– количество побед по буллитам
П
– количество поражений
ПО
– количество поражений в овертайме
ПБ
– количество поражений по буллитам
Ш
– разница забитых и пропущенных шайб
О
– количество набранных очков
06 марта

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Формат турнира
выдержки из регламента

Команды разбиты на две группы, в которых проводят по три матча. В плей-офф выходят по две команды из каждой группы набравшие наибольшее количество очков. Победители групп играют полуфинальные матчи с командами занявшими вторые места в другой группе. Финал представляет собой мини-серию до двух побед.

При равном счёте по итогам основного времени матча на групповом этапе, овертаймы проходят в формате «3 на 3» продолжительностью пять минут, в случае ничейного результата назначается серия буллитов. В плей-офф проводится неограниченное количество овертаймов 5 на 5 продолжительностью 20 минут до первой заброшенной шайбы.