Команды разбиты на две группы, в которых проводят по три матча. В плей-офф выходят по две команды из каждой группы набравшие наибольшее количество очков. Победители групп играют полуфинальные матчи с командами занявшими вторые места в другой группе. Финал представляет собой мини-серию до двух побед.

При равном счёте по итогам основного времени матча на групповом этапе, овертаймы проходят в формате «3 на 3» продолжительностью пять минут, в случае ничейного результата назначается серия буллитов. В плей-офф проводится неограниченное количество овертаймов 5 на 5 продолжительностью 20 минут до первой заброшенной шайбы.