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Хоккей / КХЛ
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
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Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Дивизионы Конференции
Дивизион Боброва
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
СКА 56 40 3 4 5 3 1 227-97 138
Йокерит 56 29 2 2 15 5 3 151-108 103
Спартак 56 22 4 3 22 4 1 153-146 85
Динамо Мн 56 20 1 4 28 2 1 112-129 73
Слован 56 15 1 2 31 5 2 119-187 58
Динамо Р 56 9 5 2 31 4 5 105-153 50
Дивизион Тарасова
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
ЦСКА 56 35 5 4 11 1 0 175-89 124
Локомотив 56 26 6 3 18 2 1 148-129 99
Торпедо НН 56 23 4 2 19 2 6 116-127 89
Сочи 56 22 4 3 20 4 3 130-138 87
Северсталь 56 18 7 2 18 6 5 131-145 83
ХК Динамо 56 19 1 8 23 2 3 134-139 80
Витязь 56 17 2 2 27 5 3 131-160 67
Дивизион Харламова
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Ак Барс 56 30 2 0 18 3 3 158-126 100
Трактор 56 26 2 5 19 2 2 129-121 96
Автомобилист 56 25 2 4 17 4 4 165-137 95
Металлург Мг 56 24 3 5 17 5 2 150-135 95
Нефтехимик 56 27 2 1 19 3 4 135-135 94
Лада 56 12 3 1 34 3 3 105-149 50
Югра 56 7 4 6 32 7 0 93-167 48
Дивизион Чернышева
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Салават Юлаев 56 26 4 1 20 2 3 151-139 93
Авангард 56 22 4 3 19 5 3 146-116 88
Амур 56 21 8 0 18 2 7 132-141 88
Сибирь 56 23 4 4 23 1 1 136-135 87
Барыс 56 19 5 0 25 3 4 148-164 74
Адмирал 56 16 1 4 30 4 1 120-145 63
Куньлунь 56 15 3 1 29 3 5 103-146 61
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
ВО
– количество побед в овертайме
ВБ
– количество побед по буллитам
П
– количество поражений
ПО
– количество поражений в овертайме
ПБ
– количество поражений по буллитам
Ш
– разница забитых и пропущенных шайб
О
– количество набранных очков
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