|Дивизион Боброва
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|СКА
|56
|40
|3
|4
|5
|3
|1
|227-97
|138
|Йокерит
|56
|29
|2
|2
|15
|5
|3
|151-108
|103
|Спартак
|56
|22
|4
|3
|22
|4
|1
|153-146
|85
|Динамо Мн
|56
|20
|1
|4
|28
|2
|1
|112-129
|73
|Слован
|56
|15
|1
|2
|31
|5
|2
|119-187
|58
|Динамо Р
|56
|9
|5
|2
|31
|4
|5
|105-153
|50
|Дивизион Тарасова
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|ЦСКА
|56
|35
|5
|4
|11
|1
|0
|175-89
|124
|Локомотив
|56
|26
|6
|3
|18
|2
|1
|148-129
|99
|Торпедо НН
|56
|23
|4
|2
|19
|2
|6
|116-127
|89
|Сочи
|56
|22
|4
|3
|20
|4
|3
|130-138
|87
|Северсталь
|56
|18
|7
|2
|18
|6
|5
|131-145
|83
|ХК Динамо
|56
|19
|1
|8
|23
|2
|3
|134-139
|80
|Витязь
|56
|17
|2
|2
|27
|5
|3
|131-160
|67
|Дивизион Харламова
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Ак Барс
|56
|30
|2
|0
|18
|3
|3
|158-126
|100
|Трактор
|56
|26
|2
|5
|19
|2
|2
|129-121
|96
|Автомобилист
|56
|25
|2
|4
|17
|4
|4
|165-137
|95
|Металлург Мг
|56
|24
|3
|5
|17
|5
|2
|150-135
|95
|Нефтехимик
|56
|27
|2
|1
|19
|3
|4
|135-135
|94
|Лада
|56
|12
|3
|1
|34
|3
|3
|105-149
|50
|Югра
|56
|7
|4
|6
|32
|7
|0
|93-167
|48
|Дивизион Чернышева
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Салават Юлаев
|56
|26
|4
|1
|20
|2
|3
|151-139
|93
|Авангард
|56
|22
|4
|3
|19
|5
|3
|146-116
|88
|Амур
|56
|21
|8
|0
|18
|2
|7
|132-141
|88
|Сибирь
|56
|23
|4
|4
|23
|1
|1
|136-135
|87
|Барыс
|56
|19
|5
|0
|25
|3
|4
|148-164
|74
|Адмирал
|56
|16
|1
|4
|30
|4
|1
|120-145
|63
|Куньлунь
|56
|15
|3
|1
|29
|3
|5
|103-146
|61
Обозначения
- И
- – количество сыгранных игр
- В
- – количество побед
- ВО
- – количество побед в овертайме
- ВБ
- – количество побед по буллитам
- П
- – количество поражений
- ПО
- – количество поражений в овертайме
- ПБ
- – количество поражений по буллитам
- Ш
- – разница забитых и пропущенных шайб
- О
- – количество набранных очков