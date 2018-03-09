Чемпионат мира

6 марта Р-Спорт

Вместимость фан-зоны ЧМ-2018 в Калининграде сократили с 25 до 15 тысяч человек

КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Вместимость фан-зоны на фестивале болельщиков в Калининграде в дни чемпионата мира по футболу 2018 года сократили с 25 тысяч человек до 15 тысяч, сообщил журналистам во вторник вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.