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Актуальные новости
9 мартаТАСС
Американский певец Джейсон Деруло представил песню для ЧМ-2018 от Coca-ColaТАСС, 9 марта. Компания Coca-Cola — официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года — представила песню «Colors», посвященную предстоящему турниру в России. Исполнителем песни является американский певец Джейсон Деруло, композицию можно послушать на официальном канале артиста в YouTube.
9 мартаР-Спорт
СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сборная Англии по футболу может быть не допущена до участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если команда будет бойкотировать ЧМ-2018 в России, сообщает Telegraph.
8 мартаСпорт-Экспресс
В Бельгии произошел скандал из-за выбора исполнителя гимна сборной на ЧМ-2018Королевская бельгийская футбольная ассоциация подверглась критике за выбор рэпера Damso в качестве исполнителя гимна сборной на чемпионате мира-2018, информирует AP.
8 мартаТАСС
Шукер: Сборная Хорватии по футболу полна решимости преподнести сюрприз на ЧМ-2018МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер считает, что сборной Хорватии по силам преподнести сюрприз на чемпионате мира 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС.
7 мартаСпорт Mail.Ru
«Лужники» стали стадионом годаЛетом на стадионе откроют Чемпионат мира. На нем же сыграют финал.
7 мартаГазета.Ру
Путин поручил врио Самарской области контролировать строительство стадиона ЧМ-2018Президент России Владимир Путин поручил исполняющему обязанности губернатора Самарской области Дмитрию Азарову контролировать ход строительства объектов к чемпионату мира 2018 года.
6 мартаЧемпионат.com
Британские СМИ сообщили о возможном бойкоте сборной Англии ЧМ-2018Некоторые крупные британские СМИ опубликовали информацию о возможном бойкоте сборной Англии чемпионата мира — 2018, ссылаясь на слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона во время выступления перед парламентом.
6 мартаСоветский спорт
Гари Невилл: Джонсон — бесполезный дурак! Зачем сюда вмешивать футбол?Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл прокомментировал высказывание главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.
6 мартаСпорт-Экспресс
Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием сборной Англии с ЧМ-2018Сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира-2018 в России. Об этом сказал глава британского МИД Борис Джонсон в интервью английскому изданию Mirror.
6 мартаГазета.Ру
Мутко попрощался с чемпионатом мираАркадий Дворкович сменил Виталия Мутко в должности координатора Оргкомитета «Россия-2018», ведущего подготовку страны к чемпионату мира по футболу 2018 года. Одновременно вице-премьер правительства России Дворкович занял пост председателя Оргкомитета, который после ухода Мутко недолгое время совмещал с должностью генерального директора Алексей Сорокин.
6 мартаГазета.Ру
Симоньян прокомментировала информацию о гонораре в 1 млн фунтов для МоуриньюГлавный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение британского издания The Times про гонорар в размере £1 млн для тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
6 мартаТАСС
Власти рекомендуют калининградским работодателям сделать дни матчей ЧМ-2018 выходнымиКАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области обратятся к работодателям региона с просьбой сделать дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде укороченными, либо праздничными для своих сотрудников, чтобы они смогли посетить стадион. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов.
6 мартаР-Спорт
Вместимость фан-зоны ЧМ-2018 в Калининграде сократили с 25 до 15 тысяч человекКАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Вместимость фан-зоны на фестивале болельщиков в Калининграде в дни чемпионата мира по футболу 2018 года сократили с 25 тысяч человек до 15 тысяч, сообщил журналистам во вторник вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.
6 мартаТАСС
Дворкович назначен координатором от правительства РФ по вопросам подготовки к ЧМ-2018МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Аркадий Дворкович назначен на должность координатора от правительства РФ по вопросам организации, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Дворковича.
6 мартаТАСС
Дворкович сменил Мутко в должности председателя оргкомитета по подготовке ЧМ «Россия-2018»МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Аркадий Дворкович сменил Виталия Мутко в должности председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Об этом Мутко сообщил журналистам.
6 мартаР-Спорт
Вальдеррама будет вести спецвыпуски RT на испанском языке во время ЧМ-2018МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Знаменитый экс-футболист сборной Колумбии Карлос Вальдеррама будет вести спецвыпуски RT на испанском языке во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщается на сайте телеканала.
6 мартаТАСС
Шесть арен ЧМ-2018 по футболу будут введены в эксплуатацию в ближайшие 10 днейНОВОГОРСК /Московская область/, 6 марта. /ТАСС/. Шесть стадионов, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, будут введены в эксплуатацию в течение 10 дней. Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Виталий Мутко.
6 мартаTeamRussia.pro
Стало известно, сколько Россия потратит на чемпионат мираНа итоговом заседании министерства спорта обнародовали общую сумму расходов на проведение чемпионата мира по футболу.
6 мартаСпорт-Экспресс
Стала известна зарплата Моуринью на российском ТВГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получит более 1 миллиона фунтов стерлингов за работу на телеканале Russia Today, утверждает The Times.
6 мартаР-Спорт
Шмейхель: Моуринью привнесет много нового в шоу телеканала RT на ЧМ-2018МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью привнесет много нового в шоу телеканала RT во время чемпионата мира по футболу в России, заявил бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель.
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