Чемпионат мира

Мутко попрощался с чемпионатом мираАркадий Дворкович сменил Виталия Мутко в должности координатора Оргкомитета «Россия-2018», ведущего подготовку страны к чемпионату мира по футболу 2018 года. Одновременно вице-премьер правительства России Дворкович занял пост председателя Оргкомитета, который после ухода Мутко недолгое время совмещал с должностью генерального директора Алексей Сорокин.
Власти рекомендуют калининградским работодателям сделать дни матчей ЧМ-2018 выходнымиКАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области обратятся к работодателям региона с просьбой сделать дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде укороченными, либо праздничными для своих сотрудников, чтобы они смогли посетить стадион. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов.