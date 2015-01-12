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Футбол / Зарубежный / Франция
Сезон: 2017/2018
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Общая Дома В гостях
Таблица
Место Команда И В Н П М О
1 ПСЖ 29 25 2 2 91-19 77
2 Монако 29 19 6 4 72-31 63
3 Марсель 29 17 8 4 59-34 59
4 Лион 29 15 9 5 59-34 54
5 Нант 29 12 7 10 29-29 43
6 Ренн 29 12 6 11 37-36 42
7 Ницца 29 12 6 11 39-41 42
8 Монпелье 29 9 14 6 26-23 41
9 Бордо 29 10 7 12 33-37 37
10 Дижон 29 10 7 12 41-55 37
11 Сент-Этьен 29 9 9 11 31-44 36
12 Кан 29 10 5 14 22-33 35
13 Генгам 29 9 8 12 30-43 35
14 Анже 29 7 11 11 32-40 32
15 Страсбур 29 8 7 14 33-52 31
16 Амьен 29 8 6 15 24-33 30
17 Тулуза 29 7 8 14 27-39 29
18 Труа 29 8 4 17 24-39 28
19 Лилль 29 7 7 15 28-46 28
20 Метц 29 5 5 19 26-55 20
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
06 марта

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Формат турнира
выдержки из регламента

В чемпионате Франции по футболу (Лига 1) выступают 20 клубов. В сезоне 2017/2018 турнир стартовал 4 августа и закончится 19 мая. Каждая команда проводит 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своём поле и поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение - очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

По завершении каждого сезона клуб, занявший первое место в турнирной таблице, получает чемпионский титул.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

  • лучшая разница забитых и пропущенных голов;
  • количество забитых голов.

В случае равенства этих показателей, команды занимают одну и ту же позицию в турнирной таблице. Это правило не касается тех мест, которые связаны с чемпионским титулом, представительством в еврокубках и вылетом из Лиги 1. В этих ситуациях назначаются дополнительные матчи на нейтральном поле.

В конце каждого сезона клуб, занявший первое место в турнирной таблице, становится чемпионом. Команды, занявшие два 19-е и 20-е места, вылетают в Лигу 2. Команда, занявшая 18-е место проводит два стыковых матча, на своем поле и на поле соперника, с командой, занявшей 3-е место в Лиге 2. Победитель стыковых матчей получит право выступить в новом сезоне в Лиге 1

Чемпион Франции и команда, занявшая по итогам сезона второе место, получают право выступить в Лиге чемпионов, начиная с группового этапа. Клуб, ставший по итогам сезона третьим, выступит в Лиге чемпионов, начиная с раунда плей-офф. Команды, занявшие четвертое и пятое места, получат право сыграть в Лиге Европы, начиная с 3-го квалификационного раунда.