В чемпионате Франции по футболу (Лига 1) выступают 20 клубов. В сезоне 2017/2018 турнир стартовал 4 августа и закончится 19 мая. Каждая команда проводит 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своём поле и поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение - очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

По завершении каждого сезона клуб, занявший первое место в турнирной таблице, получает чемпионский титул.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

лучшая разница забитых и пропущенных голов;

количество забитых голов.

В случае равенства этих показателей, команды занимают одну и ту же позицию в турнирной таблице. Это правило не касается тех мест, которые связаны с чемпионским титулом, представительством в еврокубках и вылетом из Лиги 1. В этих ситуациях назначаются дополнительные матчи на нейтральном поле.

В конце каждого сезона клуб, занявший первое место в турнирной таблице, становится чемпионом. Команды, занявшие два 19-е и 20-е места, вылетают в Лигу 2. Команда, занявшая 18-е место проводит два стыковых матча, на своем поле и на поле соперника, с командой, занявшей 3-е место в Лиге 2. Победитель стыковых матчей получит право выступить в новом сезоне в Лиге 1

Чемпион Франции и команда, занявшая по итогам сезона второе место, получают право выступить в Лиге чемпионов, начиная с группового этапа. Клуб, ставший по итогам сезона третьим, выступит в Лиге чемпионов, начиная с раунда плей-офф. Команды, занявшие четвертое и пятое места, получат право сыграть в Лиге Европы, начиная с 3-го квалификационного раунда.