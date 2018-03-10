Ломасов стал победителем шахматного турнира Moscow OpenТАСС, 4 февраля. Россиянин Семен Ломасов в заключительном туре международного фестиваля Moscow Open обыграл соотечественника, мастера Международной шахматной федерации (FIDE) Максима Самусенко и стал победителем турнира. По итогам девяти туров Ломасов набрал 8 очков.
4 февраляСпорт-Экспресс
Филатов пошел на второй срокВ субботу в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре прошли выбора президента Российской шахматной федерации.
3 февраляР-Спорт
Съезд РШФ поддержал Карпова и Илюмжинова в выдвижении на пост президента FIDEМОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Делегаты XIII съезда Российской шахматной федерации (РШФ) приняли решение морально поддержать 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова в решении баллотироваться на пост главы FIDE, кандидатура от страны будет определена позднее.