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Прочие / Шахматы, шашки
Шахматный турнир претендентов стартует в Берлине
Крамник обыграл Грищука на старте шахматного турнира претендентов в Берлине
Результативный дебют. Карякин начал турнир претендентов с поражения
Шахматисты Крамник и Карякин сыграли вничью во втором туре турнира претендентов
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10 мартаИзвестия
«В Берлине шансы у всех гроссмейстеров равны»Российский гроссмейстер Сергей Карякин — о стартующем турнире претендентов и шансах «Спартака» защитить титул чемпиона РФПЛ.
9 мартаЧемпионат.com
Крамник готов подписать петицию против использования шахматистами компьютеровРоссийский гроссмейстер Владимир Крамник перед стартом турнира претендентов поделился мнением об использовании шахматистами компьютеров.
8 мартаИзвестия
Грищук: Перестал болеть за «Голден Стэйт», когда туда перешел ДюрэнтТрехкратный чемпион мира по блицу — о подготовке к турниру претендентов, плюсах шахмат Фишера и любви к баскетболу.
6 мартаИзвестия
Все мысли — о турнире претендентовРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин победил на Мемориале Таля, сохранив в секрете особенности подготовки к главному шахматному противостоянию года.
6 мартаР-Спорт
Шахматист Карякин: В турнире претендентов все опасны, никого нельзя недооцениватьМОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил РИА Новости, что все конкуренты по предстоящему турниру претендентов в Берлине очень опасны и малейшая недооценка соперников может дорого стоить.
5 мартаТАСС
Дворкович: Российские шахматисты успешно выступили на Мемориале ТаляМОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские гроссмейстеры успешно выступили на Мемориале Таля в Москве. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя правительства РФ, член попечительского совета Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович.
5 мартаТАСС
Карякин доволен своей игрой на Мемориале Таля по шахматамМОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин доволен победой на турнире по блицу на Мемориале Таля по шахматам и надеется не растерять форму к турниру претендентов. Об этом он заявил журналистам.
5 мартаТАСС
Карякин стал победителем турнира по блицу на Мемориале ТаляМОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл турнир по блицу на Мемориале Таля по шахматам, который проходит в Москве.
4 мартаТАСС
Карякин остался доволен своим выступлением в рапиде на Мемориале ТаляМОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский шахматист Сергей Карякин остался доволен итогами турнира по рапиду, который прошел в рамках Мемориала Михаила Таля в Москве. Об этом гроссмейстер рассказал ТАСС.
4 мартаТАСС
Индийский шахматист Ананд стал победителем Мемориала Михаила ТаляМОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд победил на Мемориале Михаила Таля, который проходит в Москве.
3 мартаТАСС
Ананд делит первую строчку с Мамедьяровым после второго дня Мемориала ТаляТАСС, 3 марта. Индийский шахматист Вишванатан Ананд делит первую строчку с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым после второго соревновательного дня Мемориала Михаила Таля, который проходит в Москве.
2 мартаТАСС
Азербайджанский гроссмейстер Мамедьяров лидирует после первого дня мемориала ТаляМОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров единолично лидирует после первого соревновательного дня мемориала Михаила Таля, который проходит в Москве.
2 мартаТАСС
Сергей Карякин завершил подготовку к турниру претендентовМОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин завершил подготовку к турниру претендентов, который пройдет в Берлине. Об этом Карякин заявил ТАСС.
2 мартаСпорт-Экспресс
Анастасия Сорокина: Гордимся успехами КовалеваПредседатель Белорусской федерации шахмат рассказала, как развивается этот вид спорта в стране.
1 мартаТАСС
Одиннадцатый шахматный турнир памяти Таля открылся в МосквеМОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Шахматный турнир памяти восьмого чемпиона мира Михаила Таля открылся в четверг в столичном Музее русского импрессионизма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
28 февраляТАСС
Белорус Ковалев стал победителем шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен»ТАСС, 28 февраля. Белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев стал победителем главного турнира шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен». Соревнования проходят в Москве.
10 февраляТАСС
Шахматист Крамник сыграет с Грищуком в первом туре турнира претендентов в БерлинеТАСС, 10 февраля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник в первом туре турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам сыграет с соотечественником Александром Грищуком. Таковы результаты жеребьевки турнира, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
4 февраляТАСС
Ломасов стал победителем шахматного турнира Moscow OpenТАСС, 4 февраля. Россиянин Семен Ломасов в заключительном туре международного фестиваля Moscow Open обыграл соотечественника, мастера Международной шахматной федерации (FIDE) Максима Самусенко и стал победителем турнира. По итогам девяти туров Ломасов набрал 8 очков.
4 февраляСпорт-Экспресс
Филатов пошел на второй срокВ субботу в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре прошли выбора президента Российской шахматной федерации.
3 февраляР-Спорт
Съезд РШФ поддержал Карпова и Илюмжинова в выдвижении на пост президента FIDEМОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Делегаты XIII съезда Российской шахматной федерации (РШФ) приняли решение морально поддержать 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова в решении баллотироваться на пост главы FIDE, кандидатура от страны будет определена позднее.
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