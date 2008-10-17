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Чикаго Блэкхокс

Страна/Город
США
Чикаго
Главный тренер
Джоэль Кенневилль (с 17.10.2008 по н.в.)

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НХЛ осудила расистские выкрики болельщиков в адрес хоккеиста Вашингтона
18 февраля | ТАСС

НХЛ осудила расистские выкрики болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»

ТАСС, 18 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) осудила расистские выкрики со стороны болельщиков команды "Чикаго" в адрес хоккеиста "Вашингтона" Деванте Смита-Пелли. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.
Чикаго извинился за расистские комментарии болельщиков в адрес хоккеиста Вашингтона
18 февраля | ТАСС

«Чикаго» извинился за расистские комментарии болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»

ТАСС, 18 февраля. "Чикаго" извинился перед хоккеистом "Вашингтона" Деванте Смитом-Пелле, который подвергся расистским комментариям со стороны болельщиков команды на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заявление клуба приводит пресс-служба "Чикаго".
Шайба Анисимова помогла Чикаго разгромить Вашингтон в матче НХЛ
18 февраля | Р-Спорт

Шайба Анисимова помогла «Чикаго» разгромить «Вашингтон» в матче НХЛ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Чикаго" разгромили "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов отметился забитым голом.
Такой шанс выпадает только раз в жизни. Бывший вратарь Барыса стал находкой для клуба НХЛ
15 января | Vesti.kz

«Такой шанс выпадает только раз в жизни». Бывший вратарь «Барыса» стал находкой для клуба НХЛ

Бывший вратарь астанинского "Барыса" Джефф Гласс, ныне защищающий цвета клуба НХЛ "Чикаго Блэкхокс", провел свой шестой матч в заокеанской лиге. Как отмечает официальный сайт лиги, 32-летний канадец стал настоящей находкой для команды. Об этом пишет "Шайба.kz".
06 марта

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