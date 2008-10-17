ТАСС, 18 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) осудила расистские выкрики со стороны болельщиков команды "Чикаго" в адрес хоккеиста "Вашингтона" Деванте Смита-Пелли. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.
ТАСС, 18 февраля. "Чикаго" извинился перед хоккеистом "Вашингтона" Деванте Смитом-Пелле, который подвергся расистским комментариям со стороны болельщиков команды на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заявление клуба приводит пресс-служба "Чикаго".
Бывший вратарь астанинского "Барыса" Джефф Гласс, ныне защищающий цвета клуба НХЛ "Чикаго Блэкхокс", провел свой шестой матч в заокеанской лиге. Как отмечает официальный сайт лиги, 32-летний канадец стал настоящей находкой для команды. Об этом пишет "Шайба.kz".