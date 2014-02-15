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Сборная Панамы

главный тренер
Эрнан Гомес (с 15.02.2014 по н.в.)

Новости команды

Панама: дебютант с тренером-старожилом
2 февраля | Спорт-Экспресс

Панама: дебютант с тренером-старожилом

Начинаем рассказ о командах, которые выступят на чемпионате мира в группе G. Панамцы дебютируют, а для тунисцев финальный турнир станет уже пятым.
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Новости Футбола

Бойкот ЧМ-2018 — это бряцание оружием
11 марта, 12:46 | Газета.Ру

«Бойкот ЧМ-2018 — это бряцание оружием»

Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018 из-за подозрения России в причастности к отравлению в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Одновременно в Лондоне выразили опасения по поводу сговора российских и аргентинских фанатов с целью нападения на англичан во время турнира.
Власти Ленинградской области подготовили для гостей ЧМ-2018 маршруты по семи крепостям
10 марта | ТАСС

Власти Ленинградской области подготовили для гостей ЧМ-2018 маршруты по семи крепостям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинградская область подготовила для футбольных болельщиков, которые приедут летом на чемпионат мира 2018 года, три туристических маршрута, в которые включены семь средневековых крепостей. Об этом рассказала ТАСС руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.
Американский певец Джейсон Деруло представил песню для ЧМ-2018 от Coca-Cola
9 марта | ТАСС

Американский певец Джейсон Деруло представил песню для ЧМ-2018 от Coca-Cola

ТАСС, 9 марта. Компания Coca-Cola - официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года - представила песню "Colors", посвященную предстоящему турниру в России. Исполнителем песни является американский певец Джейсон Деруло, композицию можно послушать на официальном канале артиста в YouTube.
СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018
9 марта | Р-Спорт

СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сборная Англии по футболу может быть не допущена до участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если команда будет бойкотировать ЧМ-2018 в России, сообщает Telegraph.
Марио Балотелли вернется в сборную Италии
8 марта | Вести.Ru

Марио Балотелли вернется в сборную Италии

Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли будет вызван в сборную Италии на товарищеские матчи с командами Аргентины и Англии. Балотелли не выступал за сборную на протяжении четырех лет.
Шукер: Сборная Хорватии по футболу полна решимости преподнести сюрприз на ЧМ-2018
8 марта | ТАСС

Шукер: Сборная Хорватии по футболу полна решимости преподнести сюрприз на ЧМ-2018

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер считает, что сборной Хорватии по силам преподнести сюрприз на чемпионате мира 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС.
Промес — в предварительной заявке Нидерландов на матчи с Англией и Португалией
7 марта | Чемпионат.com

Промес — в предварительной заявке Нидерландов на матчи с Англией и Португалией

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.
Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на мартовские матчи
7 марта | БЕЛТА

Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на мартовские матчи

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной футбольной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко назвал имена игроков на мартовские товарищеские матчи с командами Азербайджана и Словении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
06 марта

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