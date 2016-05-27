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Сборная Чехии

Главный тренер
Йозеф Яндач (с 27.05.2016 по н.в.)

Новости команды

Канадские хоккеисты победили чехов и завоевали бронзовые медали Олимпиады
24 февраля | ТАСС

Канадские хоккеисты победили чехов и завоевали бронзовые медали Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею со счетом 6:4 одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
IIHF не будет дополнительно наказывать Ковальчука за фол против Коларжа на ОИ
23 февраля | ТАСС

IIHF не будет дополнительно наказывать Ковальчука за фол против Коларжа на ОИ

ТАСС, 23 февраля. Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея (IIHF) не будет дополнительно пересматривать наказание за фол нападающего команды олимпийских атлетов из России Ильи Ковальчука на защитнике сборной Чехии Яне Коларже в полуфинальном матче Олимпийский игр в Пхёнчхане. Об этом сообщается в Twitter Федерации хоккея России.
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Актуальные новости

Битва за финал: русско-чешское сражение в Корее
22 февраля | Газета.Ру

Битва за финал: русско-чешское сражение в Корее

Сборная России 23 февраля сыграет с Чехией в полуфинале олимпийского хоккейного турнира. Отечественная команда впервые за 12 лет поспорит за выход в финал Олимпиады. Сам матч обещает превратиться в войну на льду, причем маневры начались уже во время подготовки.
Чехи сочли россиян шпионами и запретили снимать тренировку хоккеистов
22 февраля | Lenta.Ru

Чехи сочли россиян шпионами и запретили снимать тренировку хоккеистов

Накануне полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира между командами России и Чехии на тренировке чешской сборной произошел инцидент с участием российских телевизионщиков.
Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку
22 февраля | ТАСС

Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать свою тренировку

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чехии по хоккею воспользовалась правом Международной федерации хоккея (IIHF) на запрет иностранным журналистам снимать тренировку команды перед полуфинальным матчем мужского олимпийского турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель чешской делегации Ян Черны.
06 марта

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