ТАСС, 23 февраля. Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея (IIHF) не будет дополнительно пересматривать наказание за фол нападающего команды олимпийских атлетов из России Ильи Ковальчука на защитнике сборной Чехии Яне Коларже в полуфинальном матче Олимпийский игр в Пхёнчхане. Об этом сообщается в Twitter Федерации хоккея России.
Сборная России 23 февраля сыграет с Чехией в полуфинале олимпийского хоккейного турнира. Отечественная команда впервые за 12 лет поспорит за выход в финал Олимпиады. Сам матч обещает превратиться в войну на льду, причем маневры начались уже во время подготовки.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чехии по хоккею воспользовалась правом Международной федерации хоккея (IIHF) на запрет иностранным журналистам снимать тренировку команды перед полуфинальным матчем мужского олимпийского турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель чешской делегации Ян Черны.