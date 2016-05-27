Сборная Чехии

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Сборная России 23 февраля сыграет с Чехией в полуфинале олимпийского хоккейного турнира. Отечественная команда впервые за 12 лет поспорит за выход в финал Олимпиады. Сам матч обещает превратиться в войну на льду, причем маневры начались уже во время подготовки.