Сборная США

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб российских хоккеистов предполагал, что команда займет первое место в своей группе на Олимпиаде и выйдет напрямую в четвертьфинал турнира. Об этом журналистам сказал главный тренер россиян Олег Знарок.