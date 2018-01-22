Сборная США

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной США по хоккею Тони Гранато отказался пожать руку российскому коллеге Олегу Знарку после матча команд на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Insidethegames.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб российских хоккеистов предполагал, что команда займет первое место в своей группе на Олимпиаде и выйдет напрямую в четвертьфинал турнира. Об этом журналистам сказал главный тренер россиян Олег Знарок.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны хоккеистов сборной США в матче олимпийского турнира. Об этом журналистам сказал нападающий Илья Ковальчук.