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Сборная США

Главный тренер
Тони Гранато (с 22.01.2018 по н.в.)

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СМИ: Тренер сборной США по хоккею Гранато отказался пожать руку Знарку после игры ОИ
18 февраля | Р-Спорт

СМИ: Тренер сборной США по хоккею Гранато отказался пожать руку Знарку после игры ОИ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной США по хоккею Тони Гранато отказался пожать руку российскому коллеге Олегу Знарку после матча команд на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Insidethegames.
Знарок: Тренеры российских хоккеистов предполагали прямой выход в четвертьфинал Олимпиады
17 февраля | ТАСС

Знарок: Тренеры российских хоккеистов предполагали прямой выход в четвертьфинал Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб российских хоккеистов предполагал, что команда займет первое место в своей группе на Олимпиаде и выйдет напрямую в четвертьфинал турнира. Об этом журналистам сказал главный тренер россиян Олег Знарок.
Ковальчук: Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны американцев
17 февраля | ТАСС

Ковальчук: Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны американцев

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны хоккеистов сборной США в матче олимпийского турнира. Об этом журналистам сказал нападающий Илья Ковальчук.
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