Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Брюгге

Страна/Город
Бельгия
Брюгге
Год основания
1891
главный тренер
Иван Леко (с 1.07.2017 по н.в.)

Новости команды

Поиск команд и спортсменов

Новости Футбола

Футболист Лиона Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА
11 марта, 22:51 | ТАСС

Футболист «Лиона» Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА

ТАСС, 11 марта. Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир не сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы по футболу из-за травмы колена. Об этом сообщает газета L"Equipe.
Лацио отменил продажу билетов на матч с Динамо в Киеве по причине безопасности
10 марта | Р-Спорт

«Лацио» отменил продажу билетов на матч с «Динамо» в Киеве по причине безопасности

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Римский "Лацио" отменил продажу билетов на ответный гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" из соображений безопасности, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Почеттино: В перерыве видел как Аньелли и Маротта пытались надавить на судью
9 марта | Чемпионат.com

Почеттино: В перерыве видел, как Аньелли и Маротта пытались надавить на судью

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино обвинил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли и генерального директора клуба Джузеппе Маротту в попытках вмешаться в работу судьи Шимона Марциняка во время ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Играли очень плохо практически отсутствовали на поле
9 марта | Газета.Ру

«Играли очень плохо, практически отсутствовали на поле»

Все три российских команды проиграли свои первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Тренеры и игроки ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита" рассказали о своих впечатлениях от первой части противостояний с французским "Лионом", испанским "Атлетико" и немецким "РБ Лейпцигом".
Манчини: Во втором тайме у Зенита играли только четыре футболиста
9 марта | Р-Спорт

Манчини: Во втором тайме у «Зенита» играли только четыре футболиста

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 9 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер "Зенита" (Санкт-Петербург) Роберто Манчини заявил, что во втором тайме матча 1/8 финала футбольной Лиги Европы против "РБ Лейпциг" в команде показывали приемлемый футбол только четыре защитника.
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана