Международный совет футбольных ассоциаций принял два ключевых для будущего футбола решения - официально одобрены были система видеоповторов, а также четвертая замена. Данные изменения, возможно, будут применены уже на чемпионате мира в России.
МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский футбольный союз (РФС) намерен провести самые серьезные реформы в истории организации. Об этом ТАСС рассказал и. о. президента РФС Александр Алаев.
МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский футбольный союз (РФС) определился с кандидатурой нового спортивного директора организации. Об этом ТАСС сообщил и. о. президента РФС Александр Алаев.
ТАСС, 2 марта. Применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в 99% случаев является успешным. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит издание Mundo Deportivo.
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Василий Конов-мл. Ближайшее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в мае, заявил исполняющий обязанности главы организации Александр Алаев.