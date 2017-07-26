Футбольный сезон в Казахстане открылся 4 марта матчем за Суперкубок "Астана" - "Кайрат" (3:0). При этом в воскресенье стартует национальный чемпионат, к которому клубы готовились несколько месяцев. В связи с этим корреспондент Vesti.kz рассказывает о трансферной политике участников премьер-лиги, от которой зависят их последующие результаты.
Первая в новом сезоне дуэль "Астаны" и "Кайрата" завершилась тем, что Суперкубок достался столичной дружине. Действующий чемпион страны начал собирать трофеи буквально со стартового официального поединка внутренних соревнований 2018 года. Удастся ли сильнейшей команде Казахстана четырех последних лет продолжить это увлекательное занятие в сезоне, узнаем уже по ходу его.