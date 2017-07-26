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Футбольный сезон в Казахстане открылся 4 марта матчем за Суперкубок "Астана" - "Кайрат" (3:0). При этом в воскресенье стартует национальный чемпионат, к которому клубы готовились несколько месяцев. В связи с этим корреспондент Vesti.kz рассказывает о трансферной политике участников премьер-лиги, от которой зависят их последующие результаты.