5 марта Комсомольская правда

«Диагноз “инсульт” мне поставили в 2011-м, а уже в 2013 году я стала заниматься паралимпийской выездкой. Через два с половиной месяца я заняла первое место»

Мы поговорили с Галиной Павловой — актрисой, клоунессой, паралимпийской спортсменкой — о том, как не отчаиваться, когда жизнь резко меняется, как найти свой выход из самых сложных обстоятельств и справиться с тяжелой болезнью.