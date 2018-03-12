Шляхтин: Последний отчет группы IAAF не отражает полную картину борьбы ВФЛА с допингомМОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Последний отчет рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), представленный совету IAAF, не совсем полно отражает усилия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по восстановлению своего членства в IAAF и не дает полную картину борьбы российской легкоатлетической федерации с допингом. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
7 мартаР-Спорт
Ласицкене удивила реакция ВФЛА на заявление IAAF об отстранении россиян от стартовМОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила РИА Новости, что ее удивила реакция руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заявление Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о том, что в случае отсутствия прогресса в восстановлении ВФЛА российским легкоатлетам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.
6 мартаСпорт-Экспресс
Российским легкоатлетам могут запретить выступать даже в нейтральном статусеГлава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы ИААФ к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.
6 мартаТАСС
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетикиТАСС, 6 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен.
6 мартаТАСС
Отказ в выполнении пунктов дорожной карты может привести к исключению ВФЛА из IAAFТАСС, 6 марта. Российские легкоатлеты летом могут лишиться возможности участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.