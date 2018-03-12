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12:14 (мск)Спорт Mail.Ru
Трансгендерная женщина победила мужчину уже в своем первом бою в ММААнн Вериату дебютировала в клетке с победы.
10 мартаТАСС
Колобков: Казань проведет чемпионат Европы по триатлону 2019 года на самом высоком уровнеМОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по триатлону 2019 года, хозяином которого станет Казань, пройдет на самом высоком уровне. Об этом, выступая на совещании глав европейских федераций по триатлону в Москве, заявил министр спорта России Павел Колобков.
9 мартаТАСС
Российская дзюдоистка Долгова выиграла этап Гран-при в Марокко в категории до 48 кгТАСС, 9 марта. Россиянка Ирина Долгова одержала победу на этапе Гран-при по дзюдо в Марокко в весовой категории до 48 кг.
9 мартаТАСС
Российский легкоатлет Емельянов пожизненно дисквалифицирован из-за допингаТАСС, 9 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно дисквалифицировала российского ходока Станислава Емельянова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
8 мартаProsports.kz
Промо-ролик к бою Нурмагомедова и ФергюсонаКомпания UFC опубликовала официальный промо-ролик к предстоящему турниру UFC 223, сообщает Prosports.kz.
7 мартаТАСС
Шляхтин: Последний отчет группы IAAF не отражает полную картину борьбы ВФЛА с допингомМОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Последний отчет рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), представленный совету IAAF, не совсем полно отражает усилия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по восстановлению своего членства в IAAF и не дает полную картину борьбы российской легкоатлетической федерации с допингом. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
7 мартаР-Спорт
Ласицкене удивила реакция ВФЛА на заявление IAAF об отстранении россиян от стартовМОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила РИА Новости, что ее удивила реакция руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заявление Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о том, что в случае отсутствия прогресса в восстановлении ВФЛА российским легкоатлетам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.
6 мартаСпорт-Экспресс
Российским легкоатлетам могут запретить выступать даже в нейтральном статусеГлава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы ИААФ к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.
6 мартаТАСС
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетикиТАСС, 6 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен.
6 мартаТАСС
Отказ в выполнении пунктов дорожной карты может привести к исключению ВФЛА из IAAFТАСС, 6 марта. Российские легкоатлеты летом могут лишиться возможности участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.
6 мартаР-Спорт
Гимнастка Селезнева победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами на ЧР в СочиМОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Екатерина Селезнева одержала победы в упражнениях с обручем, мячом и булавами на чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Сочи.
6 мартаТАСС
Лукашенко вместе с олимпийскими чемпионками Лобач и Кабаевой открыл Дворец гимнастикиМИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с олимпийскими чемпионками — белоруской Мариной Лобач и россиянкой Алиной Кабаевой открыли Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворец гимнастики) в Минске. Об этом во вторник проинформировала пресс-служба президента.
6 мартаР-Спорт
Канадец Гомес избран главой комиссии спортсменов IAAFМОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Канадец Иньяки Гомес был избран главой комиссии спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщается на официальном сайте организации.
6 мартаР-Спорт
Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на ЧР по художественной гимнастикеМОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.
5 мартаТАСС
Международный союз велосипедистов поддержал выводы отчета британского парламента о допингеТАСС, 5 марта. Международный союз велосипедистов (UCI) приветствовал доклад британского парламента о борьбе с допингом в спорте. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.
5 мартаСоветский спорт
Уиггинс — второй Армстронг? В велоспорте — новый герой допинг-скандалаВ Великобритании внезапно разгорелся скандал — одного из самых успешных спортсменов страны обвинили в нечестном применении медицинских препаратов. Кто такой Брэдли Уиггинс, что он нарушил и что теперь ему грозит?
5 мартаLenta.Ru
Российский пауэрлифтер поднял 426-килограммовую штангу и истек кровьюРоссийский атлет Михаил Шивляков поднял штангу весом в 426 килограммов в рамках соревнований пауэрлифтеров на международном турнире Arnold Classic.
5 мартаКомсомольская правда
«Диагноз “инсульт” мне поставили в 2011-м, а уже в 2013 году я стала заниматься паралимпийской выездкой. Через два с половиной месяца я заняла первое место»Мы поговорили с Галиной Павловой — актрисой, клоунессой, паралимпийской спортсменкой — о том, как не отчаиваться, когда жизнь резко меняется, как найти свой выход из самых сложных обстоятельств и справиться с тяжелой болезнью.
5 мартаТАСС
Британские парламентарии обвинили велогонщика Уиггинса в намеренном применении допингаТАСС, 5 марта. Британский велогонщик Брэдли Уиггинс в 2012 году злоупотреблял терапевтическими исключениями (TUE), чтобы использовать запрещенные в спорте вещества не ради лечения, а для повышения результатов. Об этом говорится в докладе по итогам расследования комитета британского парламента, выдержки из которого приводит агентство Reuters.
5 мартаГазета.Ру
Олимпийскую чемпионку Рио подозревают в употреблении допингаОлимпийская чемпионка кенийская бегунья на средние дистанции Рут Джебет, выступающая за Бахрейн, подозревается в употреблении допинга, сообщает The Guardian.
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