Биатлон / Профиль спортсмена
Фабиан Херль
- Дата рождения:
- 26.07.1992
- Гражданство:
- Австрия
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2016
|Спринт
|16
|25
|11.12.2016
|Гонка преследования
|14
|27
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2017
|Спринт
|4
|43
|8.01.2017
|Гонка преследования
|13
|28
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2017
|Индивидуальная гонка
|56
|0
|Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.01.2017
|Индивидуальная гонка
|26
|27.01.2017
|Спринт
|38
|28.01.2017
|Гонка преследования
|21
|29.01.2017
|Смешанная эстафета
|7
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.02.2017
|Спринт
|16
|25
|4.02.2017
|Гонка преследования
|19
|22
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2017
|Спринт
|59
|0
|4.03.2017
|Гонка преследования
|45
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2017
|Спринт
|93
|0
|12.03.2017
|Смешанная эстафета
|16
|-