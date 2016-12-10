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Биатлон / Профиль спортсмена

Фабиан Херль

Дата рождения:
26.07.1992
Гражданство:
  Австрия
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2016 Спринт 16 25
11.12.2016 Гонка преследования 14 27
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2017 Спринт 4 43
8.01.2017 Гонка преследования 13 28
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2017 Индивидуальная гонка 56 0
Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
25.01.2017 Индивидуальная гонка 26
27.01.2017 Спринт 38
28.01.2017 Гонка преследования 21
29.01.2017 Смешанная эстафета 7 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
3.02.2017 Спринт 16 25
4.02.2017 Гонка преследования 19 22
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2017 Спринт 59 0
4.03.2017 Гонка преследования 45 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2017 Спринт 93 0
12.03.2017 Смешанная эстафета 16 -
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