Биатлон / Профиль спортсмена
Виктория СЛИВКО
- Дата рождения:
- 5.05.1994
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|8
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|27
|14
|1.12.2017
|Спринт
|35
|6
|3.12.2017
|Гонка преследования
|34
|7
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2017
|Эстафета
|4
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|64
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|67
|0
|7.01.2018
|Эстафета
|4
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|39
|2
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|3
|48
|26.01.2018
|Спринт
|4
|43
|27.01.2018
|Гонка преследования
|16
|25
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|2
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|1
|60
|3.02.2018
|Гонка преследования
|8
|34
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|37
|4