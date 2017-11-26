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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017

Виктория СЛИВКО

Дата рождения:
5.05.1994
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 8 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 27 14
1.12.2017 Спринт 35 6
3.12.2017 Гонка преследования 34 7
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2017 Эстафета 4 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 64 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 67 0
7.01.2018 Эстафета 4 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 39 2
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 3 48
26.01.2018 Спринт 4 43
27.01.2018 Гонка преследования 16 25
28.01.2018 Смешанная эстафета 2 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 1 60
3.02.2018 Гонка преследования 8 34
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 37 4
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