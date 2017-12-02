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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017

Мартин Понсилуома

Дата рождения:
8.09.1995
Гражданство:
  Швеция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2017 Спринт 99 0
Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Смешанная эстафета 5 -
10.12.2017 Гонка преследования 36 5
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2017 Спринт 38 3
17.12.2017 Смешанная эстафета 5 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2018 Эстафета 1 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2018 Эстафета 6 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
15.02.2018 Индивидуальная гонка 38
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 37 4
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