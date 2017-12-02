Биатлон / Профиль спортсмена
Мартин Понсилуома
- Дата рождения:
- 8.09.1995
- Гражданство:
- Швеция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2017
|Спринт
|99
|0
|Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Смешанная эстафета
|5
|-
|10.12.2017
|Гонка преследования
|36
|5
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2017
|Спринт
|38
|3
|17.12.2017
|Смешанная эстафета
|5
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2018
|Эстафета
|1
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2018
|Эстафета
|6
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|38
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|37
|4