Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017

Владислав Витенко

Гражданство:
  Казахстан
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 96 0
2.12.2017 Спринт 96 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 93 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 90 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 52 0
20.01.2018 Гонка преследования 52 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 79
15.02.2018 Индивидуальная гонка 83
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 47 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 9 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана