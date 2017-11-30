Биатлон / Профиль спортсмена
Владислав Витенко
- Гражданство:
- Казахстан
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|96
|0
|2.12.2017
|Спринт
|96
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|93
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|90
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|52
|0
|20.01.2018
|Гонка преследования
|52
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|79
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|83
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|47
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|9
|-