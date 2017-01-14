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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2014-2015

Марион Хубер

Дата рождения:
9.06.1991
Гражданство:
  Норвегия
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2017 Индивидуальная гонка 11 30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2017 Индивидуальная гонка 83 0
22.01.2017 Эстафета 11 -
Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
25.01.2017 Индивидуальная гонка 42
27.01.2017 Спринт 10
28.01.2017 Гонка преследования 20
29.01.2017 Смешанная эстафета 2 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
3.02.2017 Спринт 8 34
4.02.2017 Гонка преследования 13 28
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
2.03.2017 Спринт 50 0
4.03.2017 Гонка преследования 57 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2017 Спринт 71 0
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