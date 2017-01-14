Биатлон / Профиль спортсмена
Марион Хубер
- Дата рождения:
- 9.06.1991
- Гражданство:
- Норвегия
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2017
|Индивидуальная гонка
|11
|30
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2017
|Индивидуальная гонка
|83
|0
|22.01.2017
|Эстафета
|11
|-
|Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.01.2017
|Индивидуальная гонка
|42
|27.01.2017
|Спринт
|10
|28.01.2017
|Гонка преследования
|20
|29.01.2017
|Смешанная эстафета
|2
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.02.2017
|Спринт
|8
|34
|4.02.2017
|Гонка преследования
|13
|28
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.03.2017
|Спринт
|50
|0
|4.03.2017
|Гонка преследования
|57
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2017
|Спринт
|71
|0