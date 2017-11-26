Биатлон / Профиль спортсмена
Матвей ЕЛИСЕЕВ
- Дата рождения:
- 31.03.1993
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|8
|-
|2.12.2017
|Спринт
|32
|9
|3.12.2017
|Гонка преследования
|33
|8
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|17
|24
|9.12.2017
|Гонка преследования
|19
|22
|10.12.2017
|Эстафета
|8
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|20
|21
|16.12.2017
|Гонка преследования
|25
|16
|17.12.2017
|Масс-старт
|30
|2
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|21
|20
|6.01.2018
|Гонка преследования
|26
|15
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|45
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|48
|0
|20.01.2018
|Гонка преследования
|33
|8
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|83
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|28
|20.02.2018
|Смешанная эстафета
|9
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|87
|0