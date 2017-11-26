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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Матвей ЕЛИСЕЕВ

Дата рождения:
31.03.1993
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 8 -
2.12.2017 Спринт 32 9
3.12.2017 Гонка преследования 33 8
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 17 24
9.12.2017 Гонка преследования 19 22
10.12.2017 Эстафета 8 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 20 21
16.12.2017 Гонка преследования 25 16
17.12.2017 Масс-старт 30 2
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 21 20
6.01.2018 Гонка преследования 26 15
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 45 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 48 0
20.01.2018 Гонка преследования 33 8
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 83
15.02.2018 Индивидуальная гонка 28
20.02.2018 Смешанная эстафета 9 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 87 0
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