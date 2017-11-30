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Биатлон / Профиль спортсмена
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Торстейн Стенерсен

Дата рождения:
16.10.1988
Гражданство:
  Швеция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 36 5
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 102 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 24 17
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 88 0
12.01.2018 Эстафета 6 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 74 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
28.01.2018 Смешанная эстафета 6 -
Уват (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Индивидуальная гонка 32 9
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