Биатлон / Профиль спортсмена
Торстейн Стенерсен
- Дата рождения:
- 16.10.1988
- Гражданство:
- Швеция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|36
|5
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|102
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|24
|17
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|88
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|6
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|74
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|6
|-
|Уват (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Индивидуальная гонка
|32
|9