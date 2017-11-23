Биатлон / Профиль спортсмена
Юлия Журавок
- Дата рождения:
- 10.11.1994
- Гражданство:
- Украина
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2017
|Спринт
|28
|13
|25.11.2017
|Спринт
|30
|11
|Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Смешанная эстафета
|4
|-
|9.12.2017
|Спринт
|3
|48
|10.12.2017
|Гонка преследования
|6
|38
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|8
|34
|16.12.2017
|Спринт
|14
|27
|17.12.2017
|Смешанная эстафета
|3
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|5
|40
|7.01.2018
|Спринт
|15
|26
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|62
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|4
|43
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|1
|-
|Уват (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Индивидуальная гонка
|2
|54
|11.03.2018
|Спринт
|3
|48