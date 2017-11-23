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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2014-2015

Юлия Журавок

Дата рождения:
10.11.1994
Гражданство:
  Украина
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2017 Спринт 28 13
25.11.2017 Спринт 30 11
Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Смешанная эстафета 4 -
9.12.2017 Спринт 3 48
10.12.2017 Гонка преследования 6 38
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 8 34
16.12.2017 Спринт 14 27
17.12.2017 Смешанная эстафета 3 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 5 40
7.01.2018 Спринт 15 26
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 62 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 4 43
28.01.2018 Смешанная эстафета 1 -
Уват (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Индивидуальная гонка 2 54
11.03.2018 Спринт 3 48
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