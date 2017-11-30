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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
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Сезон: 2013-2014

Руслан Ткаленко

Гражданство:
  Украина
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 82 0
2.12.2017 Спринт 93 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 37 4
9.12.2017 Гонка преследования 35 6
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 60 0
16.12.2017 Гонка преследования 56 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 81 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 80 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 88 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 36 5
27.01.2018 Гонка преследования 40 1
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 7 36
3.02.2018 Гонка преследования 19 22
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 73 0
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