Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014

Галина НЕЧКАСОВА

Дата рождения:
7.03.1989
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
4.12.2014 Индивидуальная гонка 54 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2014 Индивидуальная гонка 14 27
17.12.2014 Спринт 8 34
19.12.2014 Спринт 4 43
20.12.2014 Смешанная эстафета 5 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2015 Эстафета 7 -
9.01.2015 Спринт 36 5
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2015 Эстафета 8 -
16.01.2015 Спринт 47 0
Отепя (Эстония) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
31.01.2015 Спринт 11 30
1.02.2015 Гонка преследования 21 20
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.02.2015 Спринт 1 60
8.02.2015 Гонка преследования 2 54
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2015 Индивидуальная гонка 80 0
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
28.02.2015 Спринт 5 40
1.03.2015 Спринт 15 26
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
4.03.2015 Индивидуальная гонка 4 43
6.03.2015 Спринт 9 32
7.03.2015 Смешанная эстафета 6 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана