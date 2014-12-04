Биатлон / Профиль спортсмена
Галина НЕЧКАСОВА
- Дата рождения:
- 7.03.1989
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.12.2014
|Индивидуальная гонка
|54
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2014
|Индивидуальная гонка
|14
|27
|17.12.2014
|Спринт
|8
|34
|19.12.2014
|Спринт
|4
|43
|20.12.2014
|Смешанная эстафета
|5
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2015
|Эстафета
|7
|-
|9.01.2015
|Спринт
|36
|5
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2015
|Эстафета
|8
|-
|16.01.2015
|Спринт
|47
|0
|Отепя (Эстония) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|31.01.2015
|Спринт
|11
|30
|1.02.2015
|Гонка преследования
|21
|20
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.02.2015
|Спринт
|1
|60
|8.02.2015
|Гонка преследования
|2
|54
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2015
|Индивидуальная гонка
|80
|0
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.02.2015
|Спринт
|5
|40
|1.03.2015
|Спринт
|15
|26
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.03.2015
|Индивидуальная гонка
|4
|43
|6.03.2015
|Спринт
|9
|32
|7.03.2015
|Смешанная эстафета
|6
|-