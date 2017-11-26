Биатлон / Профиль спортсмена
Дуня Здоуц
- Дата рождения:
- 3.01.1994
- Гражданство:
- Австрия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|18
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|42
|0
|1.12.2017
|Спринт
|92
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|55
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|52
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|17
|24
|7.01.2018
|Спринт
|24
|17
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|71
|0
|13.01.2018
|Эстафета
|15
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|48
|12.02.2018
|Гонка преследования
|58
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|58
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|72
|0