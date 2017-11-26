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Биатлон / Профиль спортсмена
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Дуня Здоуц

Дата рождения:
3.01.1994
Гражданство:
  Австрия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 18 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 42 0
1.12.2017 Спринт 92 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 55 0
9.12.2017 Гонка преследования 52 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 17 24
7.01.2018 Спринт 24 17
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 71 0
13.01.2018 Эстафета 15 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 48
12.02.2018 Гонка преследования 58
15.02.2018 Индивидуальная гонка 58
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 72 0
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