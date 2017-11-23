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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Александр Дорожко

Дата рождения:
19.08.1991
Гражданство:
  Беларусь
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2017 Спринт 13 28
25.11.2017 Спринт 9 32
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 92 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2018 Спринт 38 3
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 25 16
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