Биатлон / Профиль спортсмена
Александр Дорожко
- Дата рождения:
- 19.08.1991
- Гражданство:
- Беларусь
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2017
|Спринт
|13
|28
|25.11.2017
|Спринт
|9
|32
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|92
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2018
|Спринт
|38
|3
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|25
|16