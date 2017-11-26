Биатлон / Профиль спортсмена
Димитар Герджиков
- Дата рождения:
- 27.03.1992
- Гражданство:
- Болгария
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|16
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|56
|0
|2.12.2017
|Спринт
|59
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2017
|Эстафета
|11
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2017
|Спринт
|26
|15
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|82
|0
|7.01.2018
|Эстафета
|8
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|48
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|9
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|80
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|11
|30
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|8
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|81
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|43
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|49
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|18
|-