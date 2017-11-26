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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Димитар Герджиков

Дата рождения:
27.03.1992
Гражданство:
  Болгария
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 16 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 56 0
2.12.2017 Спринт 59 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2017 Эстафета 11 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2017 Спринт 26 15
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 82 0
7.01.2018 Эстафета 8 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 48 0
12.01.2018 Эстафета 9 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 80 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 11 30
28.01.2018 Смешанная эстафета 8 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 81
15.02.2018 Индивидуальная гонка 43
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 49 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 18 -
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