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Биатлон / Профиль спортсмена
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Гжегож Гузик

Дата рождения:
20.08.1991
Гражданство:
  Польша
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2017 Спринт 16 25
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 14 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 90 0
2.12.2017 Спринт 90 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 76 0
10.12.2017 Эстафета 23 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 83 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 66 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 101 0
12.01.2018 Эстафета 20 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 30 11
20.01.2018 Гонка преследования 31 10
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 40 1
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 59
12.02.2018 Гонка преследования 56
15.02.2018 Индивидуальная гонка 33
20.02.2018 Смешанная эстафета 16 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 88 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 22 -
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