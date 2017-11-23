Биатлон / Профиль спортсмена
Гжегож Гузик
- Дата рождения:
- 20.08.1991
- Гражданство:
- Польша
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2017
|Спринт
|16
|25
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|14
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|90
|0
|2.12.2017
|Спринт
|90
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|76
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|23
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|83
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|66
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|101
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|20
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|30
|11
|20.01.2018
|Гонка преследования
|31
|10
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|40
|1
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|59
|12.02.2018
|Гонка преследования
|56
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|33
|20.02.2018
|Смешанная эстафета
|16
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|88
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|22
|-