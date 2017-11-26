Биатлон / Профиль спортсмена
Рина Мицухаси
- Гражданство:
- Япония
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|20
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|77
|0
|1.12.2017
|Спринт
|99
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|75
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|10
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|65
|0
|7.01.2018
|Эстафета
|11
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|81
|0
|13.01.2018
|Эстафета
|16
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|85
|22.02.2018
|Эстафета
|17
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|16
|-