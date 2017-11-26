Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Рина Мицухаси

Гражданство:
  Япония
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 20 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 77 0
1.12.2017 Спринт 99 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 75 0
10.12.2017 Эстафета 10 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 65 0
7.01.2018 Эстафета 11 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 81 0
13.01.2018 Эстафета 16 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 85
22.02.2018 Эстафета 17 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Смешанная эстафета 16 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана