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Биатлон / Профиль спортсмена

Йолен Одду

Гражданство:
  Канада
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 19 22
11.12.2011 Спринт 7,5 км 32 9
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 34 7
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 34 7
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 14 27
8.01.2012 Спринт 7,5 км 22 19
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Эстафета 4х6 км 4 -
13.01.2012 Спринт 7,5 км 24 17
14.01.2012 Гонка преследования 10 км 15 26
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 9 32
12.02.2012 Спринт 7,5 км 3 48
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.02.2012 Индивидуальная гонка 15 км 20 21
16.02.2012 Спринт 7,5 км 18 23
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2012 Спринт 7,5 км 104 0
7.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 97 0
10.03.2012 Эстафета 4х6 км 13 -
06 марта

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