Биатлон / Профиль спортсмена
Йолен Одду
- Гражданство:
- Канада
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|19
|22
|11.12.2011
|Спринт 7,5 км
|32
|9
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|34
|7
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|34
|7
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|14
|27
|8.01.2012
|Спринт 7,5 км
|22
|19
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|4
|-
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|24
|17
|14.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|15
|26
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|9
|32
|12.02.2012
|Спринт 7,5 км
|3
|48
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.02.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|20
|21
|16.02.2012
|Спринт 7,5 км
|18
|23
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2012
|Спринт 7,5 км
|104
|0
|7.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|97
|0
|10.03.2012
|Эстафета 4х6 км
|13
|-